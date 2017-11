Die Ehe von Bob und Jamie hat die rosigsten Zeiten schon hinter sich. Eigentlich hatte seine Familie eine Hawaiireise erwartet, aber Bob änderte die Pläne und fährt mit ihnen im Campingmobil in die Berge. Doch sie sind an das einfache, beengte Leben nicht gewöhnt und müssen sich obendrein erst noch an die merkwürdige Campingszene gewöhnen.