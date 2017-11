Einsatz in Hamburg Heute | ZDF neo | 06:05 - 07:35 Uhr | Krimireihe HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Das junge Showgirl Katja wird tot aus dem Wasser gezogen. Getarnt als normale Passagiere ermitteln Jenny Berlin, Hans Wolfer und Volker Brehm an Bord eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffes. Unvorhergesehen verfällt Jenny dem Charme eines südafrikanischen Maschinisten. Zu spät erfährt sie, dass er der Liebhaber der Toten war. Den Kriminalisten bleibt nur noch eine Nacht, den Fall zu lösen. Untertitel: Mord an Bord Laufzeit: 90 Minuten Genre: Krimireihe, D 2013 Regie: Carlo Rola Folge: 15 Schauspieler: Jenny Berlin Aglaia Szyszkowitz Hans Wolfer Hannes Hellmann Volker Brehm Rainer Strecker Ludwig Hagen Friedrich von Thun Mariella Hagen Angela Roy Kapitän Venske Marek Erhardt