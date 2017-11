Serie nach den Büchern von Diana Gabaldon. Im Mittelpunkt steht die junge Claire. Sie reist unversehens 200 Jahre in die Vergangenheit, als sie während ihrer Hochzeitsreise in den schottischen Highlands auf eine magische Stätte stößt. Da sie in einem Krankenhaus gearbeitet hat, kann sie ihr Medizinwissen einsetzen, was sie allerdings der Hexerei verdächtig macht. Um sich zu schützen, muss sie erneut eine Ehe eingehen.