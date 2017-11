Bei einer Kunstausstellung taucht plötzlich Bays biologischer Vater Angelo in ihrer Schule auf. Bay ist dermaßen überrascht von seinem Kommen, dass sie ihn überfordert wegschickt. Heimlich verabredet sie sich dann aber doch mit ihrem Vater, um ihn ein wenig näher kennenzulernen. Indes ist Emmett hin- und hergerissen, als ihm Daphne bei einer gemeinsam organisierten Spendenorganisation ein umwerfendes Geständnis macht. Regina will ihren eigenen Friseursalon eröffnen und sucht deshalb um einen Kredit an.