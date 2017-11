Der Dunkle Elf klaut Linas Freund Garbor seine magische Krone, die ihrem Träger Macht über die Pilze verleiht. Allerdings nur, wenn sie komplett ist. Dank Nils und Lina verliert Krobak einen Teil der Krone. Nur der Kristall steckt noch in seinem Schnabel, als er bei seinem dunklen Meister ankommt. Der Rest der Krone ist bei Nils und der Gänseschar gelandet. Als Martin Daunenfein die schöne Krone aufsetzt, verfällt sie in einen magischen Schlaf. Um sie daraus zu befreien, bleibt den Gänsen nur eins: Sie müssen die Herausforderung des Dunklen Elfen zu einem gefährlichen Wettfliegen annehmen. Der schuldbewusste Martin meldet sich freiwillig als Wettkämpfer. Doch kann er es schaffen, das Rennen gegen Krobak zu gewinnen - bei all den fiesen Tricks und Fallen, die der Dunkle Elf für ihn bereithält, und vor allem ohne Nils?