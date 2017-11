Step Up: Miami Heat Heute | Pro7 | 13:55 - 15:45 Uhr | Tanzfilm HumorActionSpannungGefühlMusik Infos

Mehr Termine Inhalt Die Crew um Sean tanzt in Miami gegen die Übernahme ihres Wohnviertels durch einen Immobilienhai an. Mit atemberaubenden Choreografien sprengen die Tänzer Nobel-ausstellungen und feierliche Einweihungen. Neuzugang Emily (Kathryn McCormick) passt gut in die Gruppe - und zu Sean. Original-Titel: Step Up 4: Revolution Laufzeit: 110 Minuten Genre: Tanzfilm, USA 2012 Regie: Scott Speer FSK: 6 Schauspieler: Sean Asa Ryan Guzman Emily Anderson Kathryn McCormick Eddy Misha Gabriel Hamilton Penelope Cleopatra Coleman Ricky Mario Ernesto Sánchez Mr. Anderson Peter Gallagher