Um seine Finanzen zu sanieren, braucht Paul einen Kredit. Seine Bank will ihm kein Geld geben. Paul ist ratlos. Ratlos ist auch Ella, als sie erfährt, dass sie schwanger ist. Das stellt ihren Plan wieder in Pauls Praxis mitzuarbeiten in Frage. Doch in der Paartherapie möchte sie das brandaktuelle Thema nicht besprechen. Und dann streikt auch noch Brigitte, sie will nicht, dass Ella in der Praxis arbeitet.