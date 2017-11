Vier kriegen ein Kind Heute | ONE | 07:05 - 08:35 Uhr | Komödie Infos

Mehr Termine Inhalt Für Neele und ihre Lebenspartnerin Steff scheint der Traum vom eigenen Kind endlich in Erfüllung zu gehen: Steff ist schwanger. Allerdings kam es bei der künstlichen Befruchtung zu einer Verwechslung - statt ihrem sorgsam ausgewählten Samenspender erwischten sie eine Samenspende von einem schwulen Paar: Kalle und Jens wünschen sich ebenfalls ein Baby und betrachten die Verwechslung als eine Art Fügung. Während die beiden Männer sich auf ihre Zeit als aktive Väter freuen, sehen Neele und Steff ihre harmonische Dreisamkeit in Gefahr. Doch trotz aller Bedenken lässt das ungleiche Vierergespann es auf einen Versuch ankommen. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Komödie, D 2015 Regie: Matthias Steurer Gäste: Gäste: Ramona Kunze-Libnow FSK: 6 Schauspieler: Neele Martins Christina Hecke Steff Breuer Friederike Kempter Jens Schmitz Marc Hosemann Kalle Schmitz Christian Näthe Brigitte Breuer Ramona Kunze-Libnow Guntram Christian Concilio