Constanze ist fest davon überzeugt, dass Hubertus sich selbst als Kandidat für die Schülersprecherwahl eingetragen hat und kann es nicht fassen: Hubertus hat sein Amt erst vor den Ferien unehrenhaft verloren! Die anderen Schüler sehen das nicht so wie Constanze. Auch Freundin Pippi, die als Wahlleiterin neutral sein muss, erinnert daran, dass sich Hubertus ändern wollte. Vielleicht hat das ja geklappt... Am Ende sieht Constanze nur eine Lösung: sie kandidiert ebenfalls. Der Wahlkampf kann beginnen. Wer wird die Schüler mehr von sich überzeugen können? Miriam möchte Adrian umstylen und ihm so zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen. Sie versucht mit allen Mitteln, Adrian von ihrer Idee zu überzeugen, ihr Vorher-Nachher-Model zu werden. Doch Adrian ist eine harte Nuss was dieses Thema angeht. Ob er sich noch auf Miriams Plan einlässt? Raphael akzeptiert Daphne zähneknirschend als Trainerin. Alles besser als Ballett! Doch so einfach lässt sich wiederum Daphne nicht überzeugen. Auch Herrn Krassniks Appelle an den fairen Sportsgeist scheinen zu verhallen. Bleibt Daphne bei ihrer Meinung? Constanze: Henrieke Fritz Hubertus: Hugo Gießler Miriam: Jelena Herrmann Adrian: Lukas Lange Raphael: Oskar Kraska Mc Kone Daphne: Johna Fontaine Uwe Krassnick: Georg Blumreiter