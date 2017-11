Tobias ist 13 Jahre alt, geht in die 6. Klasse und wurde bisher vom Leben alles andere als verwöhnt. Aufgewachsen in schwierigen sozialen Verhältnissen, hat Tobias früh lernen müssen, alleine zurechtzukommen. Sein Motto ist: "Was mir das Leben nicht freiwillig gibt, das nehme ich mir eben!" Als er den glücklichen Single Max kennen lernt, nehmen die turbulent-chaotische Verwicklungen ihren Lauf.