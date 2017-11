Nils genießt das entspannte Gänseleben und bastelt ein kleines Flugzeug. Seine Freude daran hat ein jähes Ende, als plötzlich Smirre auftaucht und die Schar aufscheucht. Dabei sorgt der Fuchs nicht nur für Angst und Schrecken unter den Gänsen: Er zertritt auch noch Nils Flugzeug. Jetzt reicht es Nils. Er will sich an Smirre rächen und ihm ein für alle Mal klarmachen, dass er sich von der Gänseschar fernhalten soll. Dafür heckt er den Plan aus, den Fuchs in seinen Bau zu sperren und mit stinkenden Blumen zu quälen. Doch diese Rechnung hat Nils ohne die Regeln der Natur gemacht.