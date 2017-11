Herren-Abfahrt in Lake Louise/Kanada. 2016 holte Peter Fill als erster Italiener den Abfahrtsweltcup, in der Vorsaison wiederholte der 35-Jährige den Erfolg. Ein Siegfahrer wird aus dem Südtiroler allerdings nicht mehr. Erst drei Rennen entschied er für sich, erstmals gewann Fill 2008 in Lake Louise.