Dank ihres Talentes in Verbindung mit viel Fleiß stechen Profisportler aus der Masse hervor und werden von vielen Fans verehrt. Bei einem Vergleich mit einem Hobbyathleten müsste der Sieger also bereits vorher feststehen, oder? Nicht in dieser neuen, von Joko Winterscheidt moderierten Show. Um die Duelle zwischen Sportassen und Normalos ausgeglichen zu gestalten, müssen die Profis ihr Können trotz eines vorher festgelegten Handicaps unter Beweis stellen.