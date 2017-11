Once Upon A Time - Es war einmal... Heute | Super RTL | 21:35 - 22:30 Uhr | Märchenserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Auch Helden müssen Regeln brechen. Regina arbeitet undercover mit den drei bösen Königinnen. Sie soll Marcos Jungen entführen, da er etwas über den Autor weiß. Regina will nur ihr eigenes Schicksal retten. Die Königinnen aber wollen, dass alle Bösen siegen und die Helden verlieren. Gold verwandelt den Jungen, damit er sich erinnert - und er sieht, dass Belle in Will eine neue Liebe gefunden hat. Original-Titel: Once Upon a Time Untertitel: Maleficents Geschichte Laufzeit: 55 Minuten Genre: Märchenserie, USA 2015 Regie: Ralph Hemecker Folge: 14 FSK: 12 Schauspieler: Maleficent Kristin Bauer van Straten Emma Swan Jennifer Morrison Mary Margaret Blanchard Ginnifer Goodwin Evil Queen/Regina Mills Lana Parrilla Rumplestiltskin/Mr. Gold Robert Carlyle David Nolan Josh Dallas Amazon.de Widgets