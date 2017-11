Eine Touristentour endet in einem Blutbad, als drei heiße Wassernixen sich an den Wertsachen der Teilnehmer bedienen wollen. Um die kaltblütigen Surferinnen ermitteln zu können, nutzt Kono seine Fähigkeiten auf dem Brett und schleust sich in die Szene ein. Jerry hat indessen erneut Thomas Farrow auf dem Kieker und versucht mit allen Mitteln, dessen illegales Treiben aufzudecken...