Das letzte Rennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft 2017 in Bahrain ist ein fundamentaler Einschnitt in der Geschichte des Motorsports. Drei Jahre fuhren die LMP1 Boliden mit Hybridtechnik, doch nach dem Ausstieg von Audi 2016 und dem letzten Rennen von Porsche in dieser Klasse steht das Klassement vor dem Aus. In einem Rückblick erzählen die Teamchefs und Fahrer von ihren persönlichen Highlights der letzten Jahre.