Ihre Botschaft lautet: "Bewegt euch!" Die "Golden Girls" aus Berlin unter der Leitung der ehemaligen Tänzerin Berbé Schmidt (75) präsentieren einen Revuetanz - und sind mit großer Leidenschaft dabei! Das älteste "Golden Girl" Marianne zählt stolze 85 Lenze, die jüngste Tänzerin Barbara ist 67 Jahre alt. Gemeinsam können die 10 Damen auf 763 Jahre Lebenserfahrung zurückblicken. 'Endlich mal Leute, die älter sind als ich', scherzt Dieter Bohlen, und Nazan Eckes bewundert: "Eure Beine sind top." Vor allem aber von der Fitness der betagten Showgirls ist der Poptitan beeindruckt: "Ich glaube, ihr habt viele ältere Damen dazu angeregt, das auch zu probieren. Ihr seid ein großes Vorbild." Das findet auch Berbé Schmidt, die für ihre Haupt- und ehrenamtliche Arbeit mit den Senioren anlässlich ihres 75. Geburtstages sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. Moritz Steckenstein (31) aus Mülheim an der Ruhr arbeitet hauptberuflich im Ordnungsamt: 'Es ist ein Bürojob, manchmal auch etwas trocken', gibt Moritz zu. In seiner Freizeit liebt der Beamte es hingegen bunt und musikalisch: Mit den Violinisten Orest (24), Victoria (27) und Sophie (29), Pianist Chris (29) sowie Cellistin Jiwon (33) - alle Berufsmusiker - steht Moritz als Sänger regelmäßig auf der Bühne. Unter dem Namen "Birds & Foxes" spielen die Musiker in dieser Besetzung seit Oktober 2016 zusammen. 'Wir wollen mit emotionalen Songs überzeugen', erklärt Moritz und empfiehlt: "Holt die Taschentücher raus. Hoffentlich werden alle weinen." Bei "Das Supertalent" wollen die Mühlheimer mit ihrer gefühlvollen Interpretation von Sam Smiths "Lay Me Down" überzeugen. Diana (6) aus Mülheim an der Ruhr und Victoria (6) aus Oberhausen haben sich in der Tanzschule kennengelernt und sind seitdem die allerbesten Freundinnen. Seit drei Jahren gehen die beiden Mädchen mit viel Freude zu ihrem Tanztraining. Dennoch können sich die beiden Sechsjährigen keine Laufbahn als professionelle Tänzerinnen vorstellen: Sie möchten lieber Zahnärztinnen werden! Bei "Das Supertalent" zeigen sie einen Spiegeltanz. 'Wir machen einander alles nach, wie ein Spiegel', erklärt Diana, und Victoria ergänzt: "Wir müssen das einfach nur gleichzeitig machen." Ob die beiden kleinen Energiebündel das wohl schaffen? Als "Yven und Nice" kämpfen die Zwillingsschwestern Yvonne und Nicole Scholich (45) aus Recklinghausen nun bereits zum sechsten Mal um den heißersehnten Finaleinzug bei 'Das Supertalent'. Bei ihren zurückliegenden Versuchen haben Yven und Nice stets eine bunte Show aus Gesang, Entertainment und Tanz mit selbstgeschneiderten Kostümen geboten und dafür insgesamt dreizehn 'Nein'- und drei 'Ja'-Stimmen kassiert. Jetzt haben die Zwillinge an einer neuen Show gefeilt, bei der sie am Samstag auch Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Nazan Eckes mit schrillen Outfits integrieren wollen. "O no! Die schon wieder!" rutscht es Bruce Darnell raus. Ob er dem Auftritt der Zwillingsschwestern dennoch eine Chance gibt? Quoc Bao An Ngo (10) aus Bielefeld trainiert seit einem Jahr zweimal pro Woche Kung-Fu. Sein Trainer-Meister Lee wurde selbst in einem Shaolin-Zentrum in China ausgebildet. Quoc Bao An liebt den Kampfsport. Eigentlich ist der Zehnjährige sehr schüchtern, doch in der Kampfschule hat er bereits viele Freunde gefunden. Auf der Supertalent-Bühne stellt sich der Schüler mit seinem Künstlernamen vor und sorgt damit für Erheiterung bei der Jury: "Ich bin Mond!" - "Vollmond oder Halbmond?" will Dieter Bohlen wissen. Nazan Eckes ist jedenfalls hingerissen von dem kleinen Mond: "Ich möchte dich adoptieren! An wen muss ich mich wenden?" Ob der Zehnjährige auch mit seiner Kampfkunst überzeugen kann? 'Die Musik ist mein Leben und meine große Liebe', so Anthony Calabro (27) aus Belgien. Für den Belgier ist es nicht immer einfach, seinen Lebensunterhalt als Künstler zu verdienen, darum träumt er von seinem großen Durchbruch als Sänger.