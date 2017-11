Charlie und die Schokoladenfabrik Heute | SAT.1 | 20:15 - 22:35 Uhr | Fantasyfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Inhalt Der Schokoladenfabrikant Willy Wonka (Johnny Depp, l.) sucht nach einem Nachfolger. In fünf Schokoladentafeln versteckt er jeweils ein Ticket für eine Führung durch sein Reich. Der bettelarme Charlie (Freddie Highmore) ist einer der Gewinner. Bei der Führung erleben die Kinder viel Bizarres und Aufregendes, werden dabei aber auch diversen Tests unterzogen. Denn am Ende soll einer von ihnen Wonkas Nachfolger werden. Original-Titel: Charlie and the Chocolate Factory Laufzeit: 140 Minuten Genre: Fantasyfilm, GB, USA, AUS 2005 Regie: Tim Burton Schauspieler: Willy Wonka Johnny Depp Charlie Bucket Freddie Highmore Grandpa Joe David Kelly Mrs. Bucket Helena Bonham Carter Mr. Bucket Noah Taylor Mrs. Beauregarde Missi Pyle