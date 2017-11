Olivia ist Single und arbeitet als Lehrerin an einer Eliteschule. Doch sie schmeißt ihren Job, weil ihr die Mobbing-Aktionen ihrer Schüler zu sehr auf den Geist gehen. Nun ist sie pleite und beschließt, als Putzfrau zu arbeiten. Ihre Freundinnen müssen sich zumindest finanziell keine Sorgen machen. Jane ist Modedesignerin und recht wohlhabend. An ihrem Mann Aaron, einem liebevollen und rücksichtsvollen Ehemann und Vater, lässt sie allerdings kein gutes Haar. Christine lebt mit ihrem Mann David in einer Villa. Die beiden schreiben Drehbücher und scheinen sich ziemlich zu hassen. Die dritte im Bunde ist Franny. Sie ist mit dem Multimillionär Matt verheiratet und wunschlos glücklich. Jane, Christine und Franny wären durchaus in der Lage, Olivia eine größere Summe zu leihen, mit der sie eine Umschulung finanzieren könnte. Klar, dass Olivia dabei nicht ganz wohl ist, aber sie ist nun mal auf die Gefälligkeiten ihrer reichen Freundinnen angewiesen. Andererseits fühlt sie sich durch das Trio ganz schön genervt. Vor allem die beharrlichen Rückfragen wegen der Umschulung werden ihr bald zu viel. Zu einem Wohltätigkeits-Dinner bringt Olivia den scheinbar arbeitslosen Einzelgänger Marty mit. Er war zunächst einer ihrer Auftraggeber beim Putzen. Zu Olivias Überraschung kann Marty allerdings vor ihren wohlhabenden Freunden bestehen. Mit dem, was danach passiert, hätte Olivia aber nun wirklich nicht gerechnet...