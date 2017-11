Als der 9-jährige Autist Simon Lynch zufällig einen militärischen Geheimcode der NSA knackt, will der Sicherheitschef Nick Kudrow ihn beseitigen lassen. Simon kann sich vor den Auftragskillern verstecken, doch seine Eltern werden getötet. Der FBI-Agent Art Jeffries (Bruce Willis), der den Mord an Simons Eltern untersucht, vermutet eine Verschwörung und nimmt sich des völlig verängstigten Jungen an.