Robin lebt mit seiner Tante in einer französischen Stadt am Mittelmeer. Seine heimliche Leidenschaft ist die Sportart Parkour. Eine seltsame Bitte seiner Exfreundin Aurélie stellt sein Leben auf den Kopf: Sie will, dass er ihr Heroin besorgt. Robin, bereit alles zu tun, um Aurélie zurückzugewinnen, stürzt sich Hals über Kopf in dieses Abenteuer. Dabei wird er zum maskierten Rächer der Stadt.