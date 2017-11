Der Traum vom großen Teilen - Airbnb & Co. zwischen Mythos und Milliarden Heute | 3sat | 20:15 - 21:00 Uhr | Reportage Infos

Daniel Bartel teilt gerne seine Wohnung, sein Büro, Autos. Ein eigener Wagen ist für ihn gar nicht mehr vorstellbar. Viel zu teuer in Köln, und Parkplätze sind dort schwer zu finden. So spart Daniel Bartel Geld und hilft, die Umwelt zu schonen. Alles läuft per App auf seinem Smartphone. Die Share Economy ist hipp. Reisende lieben Airbnb und den Taxi-Anbieter Uber. Doch sind die Portale nicht längst ganz gewöhnliche Wirtschaftsunternehmen? Original-Titel: Der Traum vom großen Teilen - Airbnb & Co zwischen Mythos und Milliarden Laufzeit: 45 Minuten Genre: Reportage, D 2016