SOKO Kitzbühel Heute | ZDF | 18:00 - 19:00 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt David Weiser hatte zusammen mit seinem Bruder Timo ein Start-up-Unternehmen für Superfood gegründet. Bis David zum radikalen "Aussteiger" wurde und zog sich in ein Waldstück zurück. Als Timo, der seinen Bruder regelmäßig mit Lebensmitteln versorgt, wieder einmal versucht, David zur Rückkehr zu überreden, findet er ihn tot auf: erhängt. Ermittlungen ergeben, dass Weiser unter Depressionen litt. Untertitel: Into the Wild Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, A, D 2017 Folge: 11 Schauspieler: Lukas Roither Jakob Seeböck Nina Pokorny Julia Cencig Gräfin Schönberg Andrea L'Arronge Hannes Kofler Heinz Marecek Kroisleitner Ferry Öllinger Dr. Stefanie Löcker Veronik Polly