Die Museumkuratorin Alex und der Schatzsucher Hooten sind ein ungleiches Team. Gemeinsam bereisen sie die Welt, erleben Abenteuer und erkunden Geheimnisse und Mythen der Menschheit. Alex möchte in Ägypten eine Grabung durchführen. Sie glaubt, das Grab Alexanders des Großen gefunden zu haben. Als ein griechischer Geheimbund davon erfährt, gerät auch Hooten in Gefahr. Alex muss ihr archäologisches Geschick nutzen, um die Gegner zu überlisten. Der griechische Archäologe Dr. Yannaras und sein Team haben vor Alex Genehmigungen erhalten und sind mit erfolglosen Ausgrabungen beschäftigt. Hooten begibt sich auf eigene Faust zur Ausgrabungsstätte und sprengt den Eingang zu Alexanders Grab frei. Er stiehlt ein Medaillon aus der Gruft, das er am Abend beinahe beim Würfeln in einer Kneipe verliert. Dort wird der griechische Geheimbund auf ihn aufmerksam. Das Bündnis wird zu einer ernsthaften Bedrohung für Alex und Hooten.