Spezial Bluthochdruck: Ursachen werden häufig übersehen Der Blutdruck ist zu hoch und muss runter, aber trotz verschiedener Medikamente klappt das nicht. Immer wieder Arztbesuche, neue Pillen, zusätzliche Mittel, dennoch bleiben die Werte viel zu hoch. Das ist gefährlich, denn ein zu hoher Blutdruck steigert auch das Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall. Häufig übersehen werden dabei direkte Ursachen, die den Bluthochdruck erzeugen, zum Beispiel eine Überproduktion des Hormons Aldesteron. Bildet die Nebenniere davon zu viel, geht der Blutdruck in die Höhe. Oft lassen sich solche Ursachen durch spezielle Therapien gut behandeln. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Thema der Woche Atlastherapie: wie die Behandlung des Wirbels von Schmerzen befreit Der Atlas ist der erste Halswirbel und hat große Wirkung: Steht er schief, kommt die Körperstatik durcheinander. Mögliche Folgen sind Rückenschmerzen, Schwindel oder Tinnitus. Rund um den obersten Halswirbel liegen besonders viele kleine Muskeln und Nerven. Deshalb haben der Atlas und seine Stellung großen Einfluss auf den gesamten Körper. Und genau da setzen verschiedene Therapieformen an. Doch wie viel lässt sich mit den unterschiedlichen Therapien erreichen, für wen sind sie geeignet und wie dauerhaft ist die Besserung? Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite.