Endlich besitzt Christoph die langersehnte Mehrheit am "Fürstenhof". Für ihn ist es daher nur logisch, dass er in Charlottes und Werners Wohnung einzieht. Während sich Alicia darüber wenig begeistert zeigt und einen Streit mit Christoph riskiert, hat Werner offenbar schon längst kapituliert. Tina hadert mit ihrem schlechten Gewissen und will Kommissar Meyser reinen Wein einschenken.