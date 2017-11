Die Macht der eiskalten Schneekönigin ist so unbezwingbar wie das ewige Eis des Nordens, von wo aus sie ihr Reich mit fester Hand regiert. Nur ein Zauberer konnte unter ihrer Herrschaft überleben. Der kluge Vegard will es wagen, die hartherzige Herrscherin herauszufordern. Sein magischer Spiegel zeigt jedem, der hineinsieht, sein wahres Ich. Davor hat die Eiskönigin Angst, darum will sie Vegard zuvorkommen und bringt seinen Sohn in ihre Gewalt.