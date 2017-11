Nach 'Ninja Warrior Germany' geht die rasante Sportshow mit einem ganz besonderen Event weiter: In diesem Jahr dürfen sich erstmals auch 23 Promis in einer eigenen Show beweisen und im härtesten TV-Parcours der Welt antreten. Alles für den guten Zweck: Für jedes erfolgreich absolvierte Hindernis fließt Geld in die Kasse des Spendenmarathons, das der RTL-Stiftung 'Wir helfen Kindern e.V.' zu Gute kommt. Prominente Teilnehmer u.a.: Beatrice Egli, Sven Hannawald und Mario Basler