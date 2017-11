Alle streben nach Glück - auch, wenn dieses Gefühl für jeden Menschen etwas anderes bedeutet. Dieser flüchtige Zustand, der seit Jahrhunderten Dichter und Philosophen beschäftigt, ist heute nicht nur für Autoren von Ratgeber-Büchern interessant, sondern auch für Wissenschaftler: Sie entschlüsseln die Faktoren, die Zufriedenheit schaffen. Der Film geht in einzelnen Kapiteln unterschiedlichen Fragen nach und zeigt, was uns glücklich macht und welche neuen Erkenntnisse die Forschung über das Glück findet. Menschen empfinden Glück unter anderem nach bestandener Herausforderung: der Fahrschüler nach der Fahrprüfung, der Läufer nach seinem ersten Marathon, der Lehrling nach seiner Gesellenprüfung - oder der Schauspieler nach seiner Premiere. Der Film begleitet eine junge Theater-Schauspielerin während und nach einer Premiere und erklärt, was im Körper vor sich geht und woher das Glücksgefühl kommt. Es geht außerdem um "Glück" als Schulfach, um Glückshormone beim Sport und um die Frage, was beim Glücksgefühl im Gehirn passiert. Am Ende wird klar, dass Glück sich lohnt: Glückliche Menschen sind gesünder und leben häufig länger! - Auf der Suche nach dem Glück