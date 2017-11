Philipp Keyser soll für eine Gruppe von Gemäldesammlern "Die Berufung der Salomé" aufspüren, ein verschollen geglaubtes Gemälde des deutschen Expressionisten Ludwig Glaeden. Die Jagd nach dem Bild zieht Philipp in einen Strudel, in dem sich Liebe, Schuld und die Hingabe an die Kunst lebensgefährlich vermischen, ein Strudel, in dessen Zentrum ein Bild leuchtet, das es vielleicht gar nicht gibt.