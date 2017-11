Diesmal macht Junker bei seiner Inselreise Station auf den abgelegenen Marquesas Inseln im Südfazifik. Sie sind nur in einer 14-tägigen Reise mit einem kombinierten Transport- und Passagierschiff erreichbar. Die Familie Wong aus Tahiti hat in den 1950er-Jahren begonnen, die Menschen auf den abgeschiedenen Inseln zu versorgen. Die Güter werden auf hoher See per Kran auf eine platte Barke gehoben.