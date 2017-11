The Drop - Bargeld Heute | Pro7 | 23:30 - 01:35 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Die Cousins Bob (Tom Hardy) und Marv (James Gandolfini) betreiben in Brooklyn die Bar "Little Odessa". Bei einem Überfall wird das Mafiageld geklaut, das sie dort bunkern. Nun stecken die beiden ernsthaft in Schwierigkeiten. Original-Titel: The Drop Laufzeit: 125 Minuten Genre: Drama, USA 2014 Regie: Michael R. Roskam FSK: 12 Schauspieler: Bob Saginowski Tom Hardy Nadia Noomi Rapace Cousin Marv James Gandolfini Eric Deeds Matthias Schoenaerts Detective Torres John Ortiz Detective Romsey Elizabeth Rodriguez