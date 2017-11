Der Psychologe Kazim Erdogan hat in dem Berliner Bezirk Neukölln einen Selbsthilfeverein für türkischstämmige Männer gegründet. Denn auch die vermeintlichen Paschas leiden unter familiären, beruflichen, religiösen oder kulturellen Problemen und Widersprüchen. Der Film hinterfragt Vorurteile, stellt die Teilnehmer vor und gibt Einblick in einzelne Lebenssituationen und in die wöchentlichen Treffen.