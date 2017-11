Die Männer des Stammes der Luo arbeiten wenig, kümmern sich kaum um ihre Familien und unterhalten verschiedene Liebschaften, was zu steigenden HIV-Raten in der Region führt. Frauen bekommen durchschnittlich vier bis fünf Kinder, denn über Sex und Familienplanung wird nicht gesprochen. Das Thema ist tabu. Die Hilfsorganisation CARE Österreich kämpft mit Aufklärungskampagnen dagegen an.