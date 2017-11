Österreich versus Fernost - Schafwoll-Bekleidung unter der Lupe: Nahezu alle bekannten großen Textilhandelsketten lassen Pulli und Co. aus Wolle in Fernost produzieren. Der Vorteil für uns: Sie sind meist preisgünstig, weil sie in großen Stückzahlen und von billigen Arbeitskräften am Fließband produziert werden und nur einen kleinen Anteil Wolle enthalten - der Rest ist Polyester. Der Nachteil für die Konsumenten - sie sind unter Umständen gesundheitsgefährdend. Denn die Ware wird für den Transport nach Europa präpariert, damit es keinen Insekten- oder Schimmelbefall gibt. Dazu werden die Textilien mit giftigem Formaldehyd bedampft. Ein junges österreichisches Unternehmen möchte dieser ungesunden Massenproduktion made in China mit einem nachhaltigen Konzept entgegensteuern - und produziert ausschließlich Bekleidung aus österreichischer Schafwolle. "konkret" hat sich die Ökobilanz chinesischer und heimischer Schafwoll-Bekleidung angesehen und beides auf Formaldehyd und andere Schadstoffe untersuchen lassen. - Österreich versus Fernost - Schafwoll-Bekleidung unter der Lupe