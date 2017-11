Versteckte Preiserhöhungen - Achtung Mogelpackung! - Yvonne Willicks deckt auf: Versteckte Preiserhöhungen Sie sind ein Dauerbrenner bei den Mogelpackungen: versteckte Preiserhöhungen. Seit 2010 recherchiert Verbraucherexpertin Yvonne Willicks immer wieder zu diesem Thema. Was hat sich seitdem in den Supermarktregalen getan? Und was ist aus den alten Mogelpackungen geworden? Waschladungs-Chaos - gemeinsam mit Armin Valet von der Verbraucherzentrale durchforstet Yvonne Willicks das Schrumpfverpackungs-Archiv. Sorgen hier die Hersteller nach wie vor für Irritation beim Verbraucher mit sich ständig ändernden Packungsgrößen? Auch sogenannte Luftverpackungen sind ein Ärgernis. Wieso füllen die Hersteller so viel Luft in die Verpackungen? Hat die Hersteller-Begründung "produktionstechnisch" bedingt Relevanz? Das schaut sich die Verbraucherschützerin auf der Verpackungs-Messe Interpack bei einem Hersteller ganz genau an. Würden wir Preiserhöhungen akzeptieren, wenn Sie von Herstellern offengelegt und begründet würden? Gemeinsam mit Marketing-Experte Jon Christoph Berndt macht Yvonne Willicks ein Experiment. Wie reagieren Verbraucher auf die Herstellerantworten zu versteckten Preiserhöhungen? Können sie die Begründungen nachvollziehen? Und: würden Sie die Produkte dennoch kaufen?