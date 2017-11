Müllburgring: In dieser Stop-Motion-Animationsserie erforschen die beiden Außerirdischen Wisch und Mop unterschiedliche menschliche Räume. Sie erproben die vorgefunden Dinge aus und richten am Ende ein schön anzusehendes Chaos an. Formel 1 mal anders! Wisch und Mop versuchen sich als Automechaniker und erleben waghalsige Fahrten mit Hindernissen.