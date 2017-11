In der Show geht es um alles oder nichts: Ein Kandidat stellt sich in spannenden Duellen fünf klugen Köpfen, um Sieger zu werden. Als Experten sind dabei: Wigald Boning in der Kategorie "Erdkunde", Steven Gätjen spielt in "Film und Fernsehen", und Ulrich Wickert ist Fachmann für "Zeitgeschehen". In dieser Sendung werden Kandidaten für das große Samstags-Finale um 100 000 Euro gesucht.