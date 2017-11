Die Freundinnen Hannah, Jessa, Marnie und Shoshanna bestreiten ihr turbulentes Leben in New York. Dabei gehen die unterschiedlichen Frauen gemeinsam durch Höhen und Tiefen. Nachdem Hannahs Artikel in der New York Times veröffentlicht wurde, soll sie über ein Surfcamp schreiben. Doch das Einzige, was ihr daran gefällt, ist der Surflehrer. Marnie steckt noch immer in der Scheidung mit Desi, weshalb sie Ray vorläufig aus ihrer Wohnung wirft. Alle zehn Folgen der finalen 6. Staffel "Girls" werden direkt nacheinander ausgestrahlt.