Treckerfan Sven Tietzer und seine knallrote "Brunhilde", ein Porsche-Trecker AP 22, sind diesmal auf der Suche nach sportlicher Herausforderung und deutscher Treckergeschichte. Beim ersten Wettkampf in dieser Folge dürfen Sven und "Brunhilde" erst einmal nur zugucken, denn ein Rasentreckerrennen fordert den Fahrern einiges ab. Aber immerhin dürfen Sven und "Brunhilde" die Rolle des des Safety-Cars übernehmen. Richtig warm machen darf Sven sich dann im wahrsten Sinne des Wortes bei einem Abstecher zu den Hollener Treckerfreunden aus dem Ammerland. Seine Aufgabe: Torfstechen auf Zeit. Und nebenbei kann er lernen, wie man das früher noch mit alten Maschinen gemacht hat. Noch mehr Ahnung von Treckern aus früheren Zeiten hat der "Lanz-Papst Norddeutschlands" aus Oyten bei Bremen, Johann Esselmann. Seine Liebe zum Lanz Bulldog besteht schon seit 65 Jahren. Am Ende dürfen Sven und Brunhilde dann endlich zeigen, was sie so drauf haben: bei der Treckerrallye der Schlepperfreunde Hahausen dem Harzer Vorland. Alle Informationen zur Sendereihe und den dazu gehörenden Social-Media-Kanälen gibt es auf der Internetseite ndr.de/trecker. Alle Folgen sind auch in der NDR Mediathek und auf dem YouTube-Kanal NDR Doku zu sehen.