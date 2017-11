Frank Nickel (61) hat vor 30 Jahren von seinem Vater eine Kalihalde in Hannover-Empelde geerbt. Dessen Lebenstraum war es schon damals, den weißen Salzberg zu begrünen, auch wenn alle Experten Nickels Vater für verrückt erklärten, denn eigentlich wächst ja nichts auf Salz. Heute staunen die Skeptiker. Denn Frank Nickel hat auch einen Dickkopf, genau wie sein Vater ihn hatte. Als junger Student nahm er die große Herausforderung damals an. Und über die Jahre wuchs der Traum seines Vaters auch in ihm heran: Er wollte es unbedingt schaffen, die weiße Kalihalde in einen richtigen, grünen Berg zu verwandeln. Ein Projekt, das weltweit einzigartig ist. Nun ist er kurz vor dem Ziel. Vor 31 Jahren wurden die ersten Bäume auf dem Salzberg gepflanzt. Das wurde durch eine mehrere Meter dicke Schuttschicht möglich, die den Berg umgibt und das Salz isoliert. Durch die Anlieferung von Bauschutt kann Frank seinen Lebensunterhalt und vor allem sein Projekt finanzieren. Täglich sitzt er dafür im Büro und organisiert, welche Lastwagen Bauschutt auf seiner Halde abladen können. Dabei bewahrt er immer die Übersicht. Denn nicht alles darf hier abgelagert werden. Regelmäßig untersucht der TÜV, ob die Rekultivierung tatsächlich funktioniert. Das Projekt wird nur weiterhin genehmigt, wenn weniger Salz als zuvor in die nahe gelegenen Flüsse gespült wird und der Berg der Umwelt nicht schadet. Für den Bergbesitzer ist das einer der wichtigsten Aspekte. "Wir haben nur diese eine Erde", sagt er. Frank Nickel möchte die Welt ein Stück besser machen. Wenn er den Menschen eine schöne Zeit auf dem Berg schenken kann, dann ist das für ihn die größte Erfüllung. Und dafür arbeitet er. Schon fast sein ganzes Leben lang. Oft bis spät abends. Immerzu schwirren ihm Ideen durch den Kopf, wie er seinen Berg noch weiter verschönern kann. Hat er einen Einfall, setzt er alles daran, ihn umzusetzen. So steht im Sommer das größte Fest an, das je auf dem Berg stattgefunden hat. Für Frank Nickel der Höhepunkt seines Schaffens: 5.000 Menschen, die auf seinem Berg zusammen feiern! Das Porträt aus der Reihe "Typisch!" begleitet den Bergbesitzer Frank Nickel bei seinen letzten Schritten, sein Lebenswerk zu vollenden. - Der Mann, der einen Berg erbte