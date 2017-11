Robin Hood - König der Diebe Heute | Kabel eins | 22:55 - 01:50 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Als Robin von Locksley (Costner) mit Sarazene Azeem (Morgan Freeman) von den Kreuzzügen zurückkehrt, quält der Sheriff von Nottingham (Alan Rickman) das englische Volk. Robin stellt sich dem durchgeknallten Sadisten entgegen. Original-Titel: Robin Hood : Prince of Thieves Laufzeit: 175 Minuten Genre: Abenteuerfilm, USA 1991 Regie: Kevin Reynolds FSK: 12 Schauspieler: Robin Hood Kevin Costner Azeem Morgan Freeman Lady Marian Dubois Mary Elizabeth Mastrantonio Sheriff George von Nottingham Alan Rickman Will Scarlett Christian Slater Little John Nick Brimble