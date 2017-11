Fast 20 Jahre hat der Produzent Lawrence Kasdan auf die Realisierung seines Drehbuchs warten müssen: auf den richtigen Moment und die richtige Besetzung. 1992 war es dann so weit: "Bodyguard" mit Kevin Costner und Whitney Houston war einer der Tophits des Jahres. Die Songs "I Have Nothing" und "Run to You" wurden 1993 für einen "Oscar" nominiert.