Kai Pflaume feiert in dieser Folge einen der vielseitigsten Künstler: Dieter Hallervorden. Er ist Komiker, Kabarettist, Schauspieler und nicht zuletzt Theaterleiter und begeistert wie kaum ein Anderer über Jahre hinweg Millionen von Fans. Hallervorden bezeichnet sich selbst gern als Hofnarr und beschreitet heute noch einmal ganz neue Wege. Er bringt nicht nur bei den "Wühlmäusen" politisches Kabarett auf die Bühne, sondern hat auch das renommierte Schlossparktheater in Steglitz übernommen und widmet sich dort dem Sprechtheater. Kai Pflaume ist mit Dieter Hallervordens Sendungen aufgewachsen und hat ihn immer bewundert. Um so schöner war es für ihn, als er später mit ihm zusammenarbeiten durfte - Dieter Hallervorden war sein "Wunschpartner" in der Sendung "Die Comedy-Falle". Nun kommentiert und präsentiert er die witzigsten und bewegendsten Ausschnitte aus dem Lebenswerk von Dieter Hallervorden - einem Mann mit Humor und Tiefgang.