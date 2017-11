Titus ist verkauft, und Paula ist traurig. Max und Eva übernehmen den Transport des Pferdes und wollen auch über Nacht wegbleiben. Miguel ist stinksauer, weil Max seinen freien Abend vergessen hat, und verbarrikadiert sich mit zwei Flaschen Rotwein im Wohnzimmer. Fee und Finn sind in der Reithalle mit Videoanalysen von Fees Sprüngen beschäftigt, als Paula reinplatzt, um über ihren Abschiedsschmerz zu sprechen. Fee macht ihr unmissverständlich klar, dass Pferde Sportgeräte sind und ein Zuchtbetrieb vom Verkauf lebt. Der Kummer ist vergessen, als Juri kommt und sie wieder auf Morning reiten kann. Als Paula den Hengst in den Stall zurückbringt, sieht sie, dass Sunny Boy in seiner Box zusammengebrochen ist. Der Tierarzt kommt und diagnostiziert eine Kolik, die er nicht für lebensbedrohlich hält. Er beruhigt Max und Eva über Handy. Sunny Boy kommt in die Reithalle, und Finn, Fee, Paula und Juri bereiten sich mit Schlafsäcken und Verpflegung auf eine Nachtwache vor. Sunny Boy muss ständig geführt werden, darf sich nicht hinlegen. In der Nacht verschlimmert sich sein Zustand. Der Tierarzt kann nichts mehr tun. und die Eltern haben das Handy abgestellt. Sunny Boy ist in Lebensgefahr, und alle wissen, dass er sterben wird, wenn er sich wieder hinlegt ...