Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (1) Heute | VOX | 20:15 - 23:05 Uhr | Fantasyabenteuer HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Lord Voldemort (Ralph Fiennes) und die Tod-esser erobern das Zaubereiministerium. Um die Gewaltherrschaft zu beenden, muss Harry (Daniel Radcliffe) die sieben Horkruxe zerstören, in denen der Tyrann seine Seele versteckt. Original-Titel: Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 Laufzeit: 170 Minuten Genre: Fantasyabenteuer, GB, USA 2010 Regie: David Yates Folge: 1 Schauspieler: Harry Potter Daniel Radcliffe Ron Weasley Rupert Grint Hermine Granger Emma Watson Bellatrix Lestrange Helena Bonham Carter Lord Voldemort Ralph Fiennes Minister Rufus Scrimgeour Bill Nighy