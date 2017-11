Während Danny und Hawkes den brutalen Mord an einem Partygirl aufklären müssen und dabei gleich mehrere Tatverdächtige im Visier haben, kümmern sich Stella und Mac um den toten Finanzmakler Sam MacFarland, dessen Leiche am Fuß der Brooklyn Bridge entdeckt wurde. Der Mann hatte neben seiner Freundin offenbar eine Affäre mit einer Stripperin, die ein Kind von ihm erwartet. Sowohl die werdende Mutter als auch die enttäuschte Verlobte des Opfers kommen jetzt als Mörderin in Frage.