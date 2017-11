RTL Spendenmarathon 2017 - Der Start - Wir helfen Kindern Heute | RTL | 18:00 - 18:30 Uhr | Show Infos

Alle Beträge, die gesammelt werden, werden von der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." verwaltet und an die ausgewählten Kinderhilfsprojekte verteilt. Ein wichtiger Teil der Stiftungsarbeit ist neben der Förderung der ausgewählten Kinderhilfsprojekte der Kampf gegen Kinderarmut in Deutschland. Aus diesem Grund gibt es seit 2009 die RTL-Kinderhäuser für sozial benachteiligte Kinder. - Der Start Original-Titel: RTL Spendenmarathon 2017 Laufzeit: 30 Minuten Genre: Show, D 2017 Gäste: Gäste: BossHoss, 'The BossHoss', Jorge Gonzalez, Jorge Gonzáles