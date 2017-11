Am Abend aller Tage Heute | ONE | 14:20 - 15:50 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Inhalt Philipp Keyser (Friedrich Mücke) soll für eine Gruppe greiser Sammler "Die Berufung der Salomé" aufspüren, ein verschollenes Gemälde des Expressionisten Ludwig Glaeden. Die Jagd nach dem Bild zieht ihn in einen Strudel aus Liebe, Schuld und Hingabe an die Kunst. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Drama, D 2017 Regie: Dominik Graf Schauspieler: Philipp Keyser Friedrich Mücke Alma Kufferer Victoria Sordo Magnus Dutt Ernst Jacobi Sabine Emma Jane Siegbert Meinhardt Wolfgang Hinze Alte Dame Hildegard Schmahl