Ungefähr zehn Prozent aller Familien lebt als sogenannte Patchworkfamilie. Daraus ergeben sich eine ganze Reihe Fragen: Was etwa dürfen die Stiefeltern entscheiden? Wer muss für den Unterhalt aufkommen? Welchen Familiennamen tragen die Kinder? Was ist besser: Zugewinngemeinschaft oder Gütertrennung per Ehevertrag? Der Experte Gilbert Häfner, Präsident des Landgerichts in Dresden, klärt auf. - Bei aller Liebe (Patchwork & Co.)